2.5% ارتفاع قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول بإجمالي 5.37 مليارات دينار



شريف حمدي



استأنفت بورصة الكويت نشاطها عقب عطلة عيد الأضحى على مواصلة عمليات الشراء الانتقائية خاصة على أسهم السوق الأول، واستمر النشاط الايجابي أغلب فترات تداول الأسبوع الأول بعد العيد، وذلك استكمالا لما انهت به البورصة تعاملات ما قبل العطلة.



وكان لافتا، استمرار ارتفاع معدلات السيولة المتدفقة للسوق بمحصلة بلغت 192 مليون دينار في 4 جلسات بمتوسط يومي 48 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 40 مليون دينار كمتوسط يومي قبل العطلة، ويأتي هذا الارتفاع في السيولة مبررا في ظل الزخم الذي تشهده الاسهم القيادية ذات القيم السعرية العالية.



وبهذا النشاط الايجابي، حققت القيمة السوقية مكاسب تجاوزت 900 مليون دينار خلال الجلسات الأربع الماضية بنسبة 2.2% ليصل إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت إلى 42.41 مليار دينار ارتفاعا من 41.51 مليار دينار قبل عطلة العيد، وسط توقعات ان تستمر المكاسب السوقية خاصة في الفترة المقبلة مع بدء مرحلة الكشف عن النتائج المالية للنصف الأول من 2023، حيث ترتفع وتيرة عمليات الشراء استباقا للافصاح عن هذه النتائج التي ينتظر ان تكون ايجابية في ظل النتائج المعلنة للربع الأول من العام الحالي.



في المقابل، تراجعت كميات الأسهم المتداولة بنهاية التعاملات الأسبوعية خلال جلسات الاسبوع بتداول 813 مليون سهم تراجعا من 972 مليون سهم في الأسبوع الذي سبق العطلة، وتأثرت احجام التداول بتلك النسبة جراء تعطل السوق الأحد الماضي.



وأنهت البورصة الكويتية اسبوعها الأول في يوليو الجاري على ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.3% بإضافة 181 نقطة ليصل المؤشر إلى 7990 نقطة مقارنة بـ 7809 نقاط الاسبوع الذي سبق العطلة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.5% بمكاسب 85 نقطة ليصل المؤشر إلى 5548 نقطة مقارنة بـ 5463 نقطة، وبذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.2% بمكاسب بلغت 153 نقطة ليصل إلى 7182 نقطة ارتفاعا من 7029 نقطة.



وعلى مستوى تعاملات الأجانب على أسهم السوق الأول كانت ايجابية في المجمل، وذلك من خلال رفع نسب الملكية في اسهم 12 شركة، والإبقاء على ذات النسب في اسهم 12 شركة اخرى، فيما تقلصت ملكيات الاجانب في أسهم 7 شركات.



وارتفعت قيمة ملكيات الأجانب في أسهم السوق الأول بنسبة 2.5% ببلوغها 5.37 مليارات دينار وفقا لبيانات البورصة بتاريخ 5 يوليو الجاري، وذلك مقارنة بـ 5.24 مليارات دينار وفقا لبيانات 21 يونيو الماضي، وعلى مستوى قيمة ملكيات الاجانب في البنوك الكويتية، سجلت خلال الاسبوع ارتفاعا لتصل إلى 3.9 مليارات دينار مقارنة بـ 3.8 مليارات دينار في الاسبوع الذي سبق العطلة.