اكتساب الخبرة يأتي من الممارسة والتعلم من الأخطاء، والتنوع بأماكن الصيد يعطيك القدرة على فهم تلك الأماكن إضافة إلى التعرف على أنواع جديدة من الأسماك، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عبدالله العميري الذي اكتسب الخبرة من عمه، وغزا بخيطه أغلب الأقواع الكويتية، فتشبع منها واتجه إلى صيد سلطنة عُمان، وقد حدثنا عن أفضل أماكن تواجد الأسماك حاليا، وأماكن وييمة الهامور والبالول، ومتي يكون صيد السبيطي والشعم، كما أطلعنا العميري على موسم النويبي وييمته وأماكنه، وأكثر ما يميز المحادق العمانية وأماكنها التي تتوافر فيها أفضل أنواع الأسماك وأصعبها صيدا، وأكثر هموم أهل البحر والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة لتجربة صيد سلطنة عمان الشقيقة، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق العميري: الأسياف وما أدراك ما الأسياف، منها يبدأ عشق الخيط ويستمر حتى المشيب، وتجربتي لصيد الأسياف كانت وأنا بعمر 8 سنوات وتعلمت قواعد أساسية بالصيد، وبعدها رافقت عمي عبداللطيف لحداق الغبة بمنطقة الدوحة بعمر 11 سنة، وبصراحة استفدت منه معلومات بحرية طيبة وأهمها معرفة مواسم الأسماك، واختيار نوع الييم المناسب حق كل سمچة، والموادع والترديع واختيار حجم الخيوط والميادير حسب كل سمچة ، وأفضل أوقات الصيد، وأشياء أخرى كثيرة، واستمررت معه حتى وصل عمري 16 سنة، وبعدها اعتمدت على نفسي وامتلكت طراد خاص فيني، وبدأت اذهب به مع الأصدقاء إلى صيد المحادق الشمالية وأكثر شيء الحيشان والدفان.



حداق الصيف متعب



ويضيف: مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، يصبح الصيد متعبا بعض الشيء، ولكن عشق زفرة السمچة ما يوقفه أي شيء، وبهذا الوقت تحصل الشعم والمزيزي والسبيطي والشيم، وعليك بحداق الرقوق الحيشان والرشدان، وهناك نقاط أساسية يجب الحرص عليها لصيد السبيطي مثل الييمة الفرش، سواء كانت عومة أو زورية، ومن خلال الممارسة راح تعرف نوع الييمة التي يرغبها السبيطي على حسب المكان اللي تحدق فيه، وأيضا كل مكان وله حسبة ماية سواء سجي أو ثبر، وترديعتك تكون ركه.



ويتابع: جميع الحداقة يحبون صيد الهامور والبالول، وما لها موسم معين، ويتواجدون طول السنة، ولكن يكثر صيدها بأوقات معينة، والهامور وقته من شهر سبتمبر ولغاية شهر نوفمبر، وعليك بالييم الحي مثل الشعم والجم واللخمة الصغيرة، وحجم خيطك ما يقل عن 80 واتعب على وقفة الماية بالخوارير والطبعانات، والبالول يفضله البعض عن الهامور بسبب دسامة لحمه وطعمه الطيب.



مكان الشعم الحيشان



ويضيف: الشعم من الأسماك المحببة لدى أغلب الحداقة، وميزته أن الكل يقدر يصيده سواء على الأسياف أو الغبة، ودائما ما يجيك على شكل راس، وهذا الشيء يعطي فرصة أكبر لصيده، ومكانه الحيشان والرشدان والييمة تكون الروبيان والعجين في فصل الشتاء، وخلال فصل الصيف دوارته الشريب والعجين ودود القصب، ومكانه أطيان الصبية والخويسات، النويبي ييمته الروبيان وصلاخة الميد واليواف والخثاق، ومكانه الركسة، الدفان، الدعية واغزار الحيشان والونانة والبوية الصفرا.



حداق سلطنة عُمان غير



ويقول: صيد سلطنة عُمان شيء جديد غير عن بحر الكويت الأحجام والاغزار وطريقة صيدها تختلف، وأماكن الصيد هناك كثيرة وعلى حسب الشخص شنو يبي، فمنهم من يرغب في الحداق التقليدي وآخرون يرغبون بالجق واللفاح والتشخيط، وكل طريقة ولها سمكتها وأكثر الأماكن المفضلة الشويمية وجزيرة مصيرة وبحر مسقط وخلوف.



وأضاف: منطقة الشويمية فيها العندق النهاش، الهامور، الشماهي، التونة والعندق العماني الشعري والشعم العماني يعني سمچة متنوعة، وتتراوح أعماقها ما بين 70 و300 ويبلش موسم الصيد من شهر سبتمبر لغاية شهر ابريل، الييم عوم حي ماكرون نهاش صغير حق الهامور، وإذا وقف الصيد على الييم الحي يكون الحداق سماري بالطريقة الجديدة الجقات.



التونة والشراع الأصعب بالصيد



وأكد أن سمكة التونة العمانية من أروع وأصعب أنواع الصيد وصيدها متعة حقيقية، ويعتمد على رؤية أسماك الدلفين، حيث تكون سمكة التونة خلفها تلاحق أسماك السردين (العومة العمانية) ويأخذ صيدها قرابة الساعة تقريبا، وهناك سمكة أخرى تسمى سمكة الشراع، وصيدها يكون بخيط من غير بلد (طفاحي)، لأنها سمكة سطحية وضربتها على الخيط قوية وسحبتها ممتعة.



ختامية



واختتم العميري قائلا: أكثر ما يضايقني في البحر هو ما يقوم به البعض من رواد البحر برمي الأكياس والعلب الفارغة والتلوث الحاصل دمر الجون، وأثر بشكل كبير على تواجد الأسماك، وأيضا أصحاب القراقير خربوا البحر، وأطالب من خلال جريدتكم الكريمة المسؤولين بإنشاء مسنات جديدة فيها خدمات ومواقف، وأقول لكل من لم يجرب صيد سلطنة عُمان تراها تستاهل (العنوة)، وربي يحفظ الجميع.





