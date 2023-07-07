رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار الأميركي للمرة الثانية خلال أسبوع في محاولة لمجاراة السوق السوداء، مع مواصلة الليرة انهيارها، مع استمرار ازمة الغلاء التي يعاني منها السوريون. وقال المصرف، في نشرته الصادرة أمس، إن سعر التصريف النقدي والحوالات الخارجية بلغ 8500 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، بزيادة 100 ليرة سورية عن النشرة السابقة الصادرة الثلاثاء الماضي حيث بلغ 8400 ليرة.



وبقي سعر الصرف الخاص بالمصارف عند 6532 ليرة سورية للدولار.



أما سعر الصرف في السوق السوداء فقد بلغ 9500 ليرة سورية للدولار الواحد في دمشق أمس، منخفضا من 9550 ليرة في اليوم السابق، بينما سجل الدولار 9750 ليرة في حلب منخفضا من 9850 في اليوم السابق، بحسب موقع «الليرة اليوم» المختص.