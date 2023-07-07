بيروت ـ منصور شعبان



على الرغم من الاتصالات الرسمية التي أجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزاف عون وقيادة قوات الدولية «اليونيفيل»، لإعادة الهدوء مع الجانب الإسرائيلي إلا أن الوضع بقي حذرا، وبالتحديد في منطقة كفرشوبا اللبنانية التي استهدفت بالقصف المدفعي الإسرائيلي، إثر انطلاق قذيفة صاروخية من مرتفعاتها باتجاه اسرائيل، والتقى ميقاتي المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، ، وتم خلال اللقاء التركيز على التزام لبنان القرارات الدولية والخط الأزرق وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب.



وأوضحت قيادة قوات «اليونيفيل»، في بيان أمس، أنه «رصد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل انفجارات بالقرب من المجيدية». وأضاف البيان: «لم نتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجارات في ذلك الوقت، لكننا أرسلنا جنود حفظ السلام للتحقيق، حيث ان الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ. وقرابة الظهر، رصدنا قذائف من إسرائيل على منطقة كفر شوبا في لبنان».