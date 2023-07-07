

القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، عن أن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 يوليو 2023، حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي السكني الرابع بمدينة قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن من الجهاز.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة م.أيمن رشاد، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 2 أرقام (3 - 4 - 8 - 9 - 11 - 16 - 17 - 24 - 25 - 27 - 31 - 32 - 35 - 36 - 41 - 44 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 56 - 60 - 61 - 63 - 69 - 70 - 75 - 85 - 89 - 90 - 93 - 96 - 97 - 100 - 104 - 105 - 108 - 109 - 111)، يوم الأحد 16 يوليو الجاري، ثم باقي القطع تباعا.