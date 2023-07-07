بعد النجاح الذي حققه في أغنياته «الحاجز» و«بعده قلبي» و«حبيتك»، طرح المطرب الفلسطيني رودي رابي أغنيته الجديدة «يا عمي الرايق» على موقعه في اليوتيوب وهي من كلمات اسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع علاء كردي.



الأغنية كلماتها جميلة وغناها رودي بطريقة اجمل وصلت الى عشاق صوته خصوصا انها تتحدث عن الواقع الذي نعيشه باختيار شريكة الحياة.



يذكر ان رودي رابي ولد برام الله سنة 1987 وهو مولع بالفن منذ الصغر ومنذ سن التاسعة كان المغني الرسمي لكل حفلات اختتام السنة الدراسية بمدرسته الابتدائية فالمعهد الثانوي. درس بالكونسرفتوار واحترف العزف على آلة القيثارة إلى جانب الغناء والتلحين.



احترف المجال الفني سنة 2006 عقب إصداره أول ألبوم له تحت عنوان «مرة على مرة» وتوالت النجاحات لأكثر من أربع ألبومات والعديد من الأغاني التي تعامل فيها مع العديد من الملحنين الكبار في العالم العربي، أمثال أحمد بركات.



وأقام رودي العديد من الحفلات على مسارح عريقة بفلسطين والأردن ولبنان وغيرها.