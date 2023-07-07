القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة الشابة رنا الهواري طليقة المنتج محمد مختار عن عدم رضاها لما يثيره البعض من وجود مناوشات ومشاكل مع الفنانة رانيا يوسف طليقة مختار الثانية وام بناته وأكدت انها متفرغة تماما للعودة للمجال الفني حيث تفرغت لفترة طويلة لرعاية ابنها (عمر) وانتهت من تصوير مسلسل (رووف كافيه) من 15 حلقة منفصلة متصلة بطولة نضال الشافعي وياسمين جمال ومحمد عبد الجواد وبيشوي طاهر وأبرام سمير وحسن عيد، تأليف وإخراج حامد الشراب. تدور الأحداث حول حارس عقار يقرر هو وزوجته تحويل سطح المبنى الذي يعمل فيه إلى مقهى يقدم المشروبات والوجبات الخفيفة. وهي مشغولة حاليا بقراءة سيناريو فيلم سينمائي تجسد من خلاله شخصية جديدة عليها حيث تقدم اغاني واستعراضات من خلاله وتنتظر باقي التفاصيل لإبداء الرأي النهائي.