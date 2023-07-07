ما أبرز 5 أطعمة يمكن أن تخفض ضغط الدم؟

يعد النظام الغذائي عاملا رئيسيا مساهما عندما يتعلق الأمر بضغط الدم، حيث تعمل بعض الأطعمة على خفضه وأخرى ترفعه.

ومع وضع هذا في الاعتبار، أوصى د.يوهانس أويس، من عيادة برودجيت العامة في لندن، بخمسة أطعمة يمكن أن تساعد على خفض ضغطك. خضار ورقية : قال أويس: «الخضراوات مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالبوتاسيوم، ويمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة آثار الصوديوم».

ويعمل الصوديوم الموجود في الملح على رفع ضغط الدم لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء، ثم تضع هذه المياه ضغطا إضافيا على جدران الأوعية الدموية. التوت: قال أويس: «يحتوي التوت على نسبة عالية من الفلافونويد، والتي ارتبطت بتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم».

الشوفان: أوضح أويس أن «الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان يمكن أن تسهم في خفض ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم». المكسرات والبذور: قال أويس: «هذه مصادر جيدة للماغنيسيوم والدهون الصحية، والتي تم ربطها بخفض ضغط الدم».

الشوكولاته الداكنة: وأضاف أويس: «يمكن أن يكون لاستهلاك كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% أو أكثر) تأثير إيجابي على ضغط الدم بسبب محتواها من الفلافونويد». كما أوصى بشرب شاي الكركديه لخفض ضغط الدم. وقال: «تشير الدراسات إلى أن شرب شاي الكركديه قد يكون له تأثير في خفض ضغط الدم بسبب مركباته الطبيعية».

المصدر: «إكسبريس»