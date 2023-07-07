عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي القادسية تعاقده رسميا مع مهاجم الفحيحيل السابق التونسي يوسف بن سودة، ليصبح رابع محترفي الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل بعد التجديد مع لاعب الوسط المالي إبراهيما تانديا، والتوقيع مع النجم الليبي محمد الصولة قادما من الغريم التقليدي العربي، وكذلك التوقيع مع لاعب الوسط النيجيري دانييل جيبولا، وبهذا ستكون آخر صفقات الفريق لمحترف يشغل مركز قلب الدفاع ليشكل ثنائيا مع خالد إبراهيم.



إلى ذلك، استقر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم، على أن يكون المعسكر الخارجي في مدينة الإسكندرية بداية أغسطس المقبل ولمدة أسبوعين تقريبا.



«الأبيض» وأبها غداً



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت أولى مبارياته الودية غدا بمعسكره بمدينة إزميت التركية عندما يلتقي مع أبها السعودي ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيخوض دور المجموعات في مدينة أبها بالفترة من 28 الجاري حتى 3 أغسطس المقبل، كما سيخوض الأبيض مباراتين وديتين يومي 12 و16 أمام فريقي سباهان الإيراني والرياض السعودي.