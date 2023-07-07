هادي العنزي



تجتمع مساء غد السبت الجمعية العمومية الـ 42 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة التايلندية بانكوك، وتقام على هامش الاجتماع انتخابات مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2023-2027.



وقد ترشح لمنصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ د.طلال الفهد، وحسين المسلم، فيما ترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن منطقة غرب آسيا نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية الإماراتي أسامة الشعفار، والنائــب الثانـي لرئيس اللجنــة الأولمبية القطرية د.ثاني بن عبدالرحمن الكـواري.



وبحسب البرنامج الزمني لاجتماع «الكونغرس» الآسيوي، سيجرى انتخاب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ومن ثم الأمين العام، وبعدها يتم انتخاب رؤساء اللجان العاملة، وخمسة نواب لرئيس مجلس الإدارة، ووفقا للنظام الداخلي للمجلس الأولمبي الآسيوي يشترط أن يحظى المرشح للرئاسة بدعم لجنتين أولمبيتين على الأقل، ويفوز بالرئاسة من يحصل على أغلبية أصوات اللجان الأولمبية القارية الـ 45.



وتأسس المجلس الأولمبي الآسيوي في العام 1982 برئاسة الشهيد الراحل الشيخ فهد الأحمد، حيث استمر المجلس برئاسته حتى استشهاده عام 1990، بعدها تولى السريلانكي روي دي سيلفا رئاسة المجلس لمدة 11 شهرا، قبل أن يتولى الشيخ أحمد الفهد الرئاسة، واستمر في منصبه ثلاثة عقود حتى سبتمبر العام 2021، ليتولى بعده وبشكل مؤقت نائب الرئيس الفخري للمجلس الهندي راجا راندير.



وشغل المرشح لرئاسة مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ د.طلال الفهد (58 عاما) عدة مناصب قيادية سابقا، من بينها رئاسة مجلس إدارة نادي القادسية، ورئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ورئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، فيما يشغل المرشح حسين المسلم (63 عاما) منصب أمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية، ورئاسة الاتحاد الدولي للألعاب المائية.



وانتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الانتخابية المقبلة، ليست بعيدة عما تشهده أي انتخابات ديموقراطية في أي مؤسسة رياضية دولية، تشهد الكثير من «التكتيك» الانتخابي، وتبقى الساعات الأخيرة دائما حاسمة وحافلة بالمفاجآت، التي من شأنها أن تغير المشهد.