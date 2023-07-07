تعاقد إنتر مع لاعب الوسط الدولي دافيدي فراتيزي قادما من ساسوولو وفق ما أفاد المدير التنفيذي للأخير، فيما أعلن وصيف بطل أوروبا تجديد عقد كل من التركي هاكان تشالهان أوغلو وأليساندرو باستوني. وقال جوفاني كارنيفالي، المدير التنفيذي لساسوولو للصحافيين وهو يغادر مقر إنتر، «لقد تمت الصفقة، لقد وقع منذ وقت قليل». وأشارت الصحافة الايطالية الى أن إنتر ضم ابن الـ 23 عاما مقابل 27 مليون يورو (29.4 مليون دولار) بعقد لمدة 5 سنوات سيتقاضى بموجبه 2.8 مليون يورو في الموسم.



وأعلن إنتر لاحقا في بيانين مقتضبين تجديد عقد تشالهان أوغلو حتى 2027 والمدافع باستوني حتى 2028.