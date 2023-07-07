

عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي كاظمة تعاقده مع المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.



ويعتبر فارياس من المدربين المميزين في المنطقة بعدما قاد العديد من الفرق مثل بوهانغ الكوري الجنوبي، والأهلي السعودي، والوصل الإماراتي، وغوانزو الصيني، وسوفابنوري التايلندي، والهلال السوداني، وطلائع الجيش المصري، وأم صلال والخور القطريين، وحقق عدد من الإنجازات أبرزها لقب دوري أبطال آسيا مع بوهانغ 2008-2009، والمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2009.



من جهته، قال رئيس جهاز الكرة بنادي كاظمة د.فايز النصار، إن الجهاز الإداري للفريق الأول يتكون من خالد ذياب مساعد مدير جهاز الكرة ومحمد الحريص مديرا وحسين كلندر إداريا للفريق الأول.



وأكد أن اختيار المدرب البرازيلي فارياس ومساعده فليب بيزو لقيادة الفريق جاء عن قناعة واتفاق، وذلك لما يمتلكانه من سجل ناجح ومميز.



وأشار النصار إلى أن التدريبات والتحضيرات استعدادا للموسم الجديد ستنطلق 9 الجاري على الملعب الفرعي رقم 2 وذلك بسبب تعثر إجراء التدريبات على ستاد الصداقة والسلام المنشغل حاليا بأعمال الصيانة.



وقال إن الفريق سيقيم معسكرا تدريبيا في مدينة إزميت بتركيا خلال الفترة من 29 الجاري حتى 14 أغسطس المقبل، وسيخوض خلالها 4 مباريات تحضيرية مع فرق خليجية وتركية.