شارك الفلكي الكويتي خالد الجمعان في برنامج الاتحاد الفلكي الدولي لتسمية الكواكب والنجوم المكتشفة مؤخرا من قبل وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).



وقال ممثل الاتحاد الفلكي الدولي للكويت خالد الجمعان، في تصريح لـ «كونا»، إن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها للكويت، مؤكدا أن المشاركات الدولية العلمية تعزز مكانة البلاد بمجال علم الفلك في الأوساط الدولية.



وذكر أن هذا العام شهد منافسة العديد من الدول وفق معايير وأسس تم تحديدها من قبل خبراء الاتحاد الدولي المتخصصين في الإشراف العلمي على برامج واكتشافات علم الفلك والفضاء.



وأشار إلى أن الاتحاد الفلكي يسهم في تنظيم وتصنيف الاكتشافات العلمية وإطلاق المسميات عليها، ليتم إدراجها في الخرائط والمراجع، حيث تم مؤخرا الانتهاء من التحكيم والإعلان عن أسماء عدد من النجوم والكواكب التي يعتقد بتوافر فرص للحياة عليها وتم اختيار أسماء تم ترشيحها من قبل كل من تونس ومملكة البحرين.



وبين أن ممثلي الاتحاد في جميع الدول يعملون على التحضير للعام القادم لتسمية مجموعة أخرى من الأجرام السماوية، مشيرا الى أن الاتحاد يهدف عبر هذه المشاركة العالمية إلى تعزيز ونشر الثقافة العلمية على أن يكون إدراج الأسماء مستوحى من تاريخ وثقافة الدول المشاركة.



وذكر الجمعان أن الاتحاد الفلكي الدولي تأسس عام 1919 ومقره مدينة باريس في فرنسا، وهو اتحاد معتمد يختص بتصنيف الأجرام السماوية المكتشفة واعتماد ونشر البحوث والدراسات الفلكية بالإضافة الى خلق متابعة البرامج والأنشطة في مختلف أنحاء العالم، ولهذا الاتحاد ممثلون في جميع دول العالم يتم اختيارهم وفق معاير تشترط الإنجازات والخبرة في هذا المجال.