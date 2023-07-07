مبارك التنيب



خلصت تحريات رجال مباحث حولي في شأن اتهام مواطنة لوافد هندي بالنصب عليها بمبلغ 370 دينارا وايهامها ببيع بضائع إلى أن الهندي بريء من التهمة وان الخط الذي ارسل لها الواتساب لا يوجد عليه «واتساب» يستخدمه المدعى عليه وعلى الأرجح فإن عصابات متخصصة ورطت الهندي في قضايا نصب بفتح حساب على الواتساب باسمه.

وكانت مواطنة مسنة من مواليد 1953 أبلغت مخفر ميدان حولي عن تعرضها للنصب عن طريق الواتساب من قبل هاتف تبين انه يعود لوافد هندي من مواليد 1976.وجاء تقرير مباحث حولي على النحو التالي: «تحرياتنا حول الواقعة دلت على أن المذكور ليس له دور بالواقعة وأنه حسن النية ولا يملك برنامج واتساب بهاتفه الذي يحمل رقم (****) ولم تسفر تحرياتنا عن مستخدم الواتساب بالخط أعلاه.