منصور السلطان - محمد الجلاهمة



تسبب حريق مخزن إطارات وأخشاب في انتشار سحب دخانية كثيفة في أمغرة ومحيطها.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح أمس يفيد بوجود حريق مخزن بمنطقة أمغرة.



وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت 4 فرق إطفاء الى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أنه حريق مخزن إطارات وأخشاب وإسفنج، وعلى الفور تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.



وأهابت قوة الإطفاء العام بملاك المصانع والمخازن والمنشآت الصناعية والمباني التجارية الى ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وإزالة العقبات من الممرات الخارجية لتتمكن فرق الإطفاء من الوصول الى الحريق ومكافحته والسيطرة عليه بسهولة ويسر ودون أي عوائق.





.. وآخران في برج وبيت عربي يستنفران 4 مراكز



استنفر رجال مركزي المدينة والهلالي اثر اندلاع حريق في واجهة مجمع تجاري في العاصمة.



‏وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح امس يفيد بوجود حريق محدود في برج تجاري في محافظة العاصمة ‏ليتم الايعاز إلى مركزي المدينة والهلالي، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في تلبيسة الجزء الخارجي من المبنى وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.



من جهة أخرى، تعامل رجال مركزي الصمود والعارضية مع حريق بيت عربي بمنطقة الجليب وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.