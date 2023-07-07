منصور السلطان - عبدالله قنيص



أعلنت وزارة الداخلية عن تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية وبشكل فوري اعتبارا من أمس الخميس، مؤكدة انه لن يسمح بخروج أي مركبة تم تسجيل مخالفة عليها إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية. وقالت الوزارة إن المشروع جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتطبيق القوانين والأنظمة المرورية وسداد المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من الكويت.