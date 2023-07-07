ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في طريقها لتسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي إذ أدت قوة الطلب لتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما فاق أثر المخاوف من تبعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6% إلى 76.97 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا بما يعادل أيضا 0.6% إلى 72.24 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يرتفع الخامان نحو 2% للأسبوع الثاني على التوالي، وفق رويترز.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا "بدأت توقعات الطلب على الخام في التحسن مع حلول فترة ذروة السفر في الصيف بالولايات المتحدة كما رفع السعوديون أسعار (البيع) لأوروبا وآسيا".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الخميس إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع، في حين سجلت مخزونات البنزين انخفاضا كبيرا بعد زيادة في معدلات القيادة الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية وروسيا عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج لشهر أغسطس آب. ويزيد إجمالي التخفيضات الآن على خمسة ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل 5% من إنتاج النفط العالمي.

مع ذلك، أدت توقعات أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو/تموز لكبح أسعار النفط.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة سجل زيادة متوسطة الأسبوع الماضي، في حين قفز عدد الوظائف في القطاع الخاص في يونيو حزيران، مما يزيد من احتمال رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة هذا الشهر.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وقالت مصادر مقربة من أوبك إن من المرجح أن تبقي المنظمة على نظرتها المتفائلة إزاء نمو الطلب على النفط في العام المقبل حينما تنشر أول توقعاتها لعام 2024 هذا الشهر، إذ ستتوقع تباطؤا بالمقارنة بالعام الحالي لكن الزيادة ستظل أعلى من المتوسط.