سجل صندوق معاشات التقاعد الياباني أكبر مكاسب فصلية في أكثر من عامين بدعم من ارتفاع الأسهم والسندات العالمية خلال الربع الثاني.

وبلغ عائد صندوق معاشات التقاعد الأكبر في العالم (جي بي آي إف) 5.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، ما رفع إجمالي قيمة أصوله إلى 200.13 تريليون ين (1.39 تريليون دولار).

وكانت الأسهم الأجنبية الأفضل أداءً بين أصول الصندوق إذ ارتفعت 8.2% مع بدء الأسهم الأمريكية في تجاوز أزمة المصارف، كما زادت الأسهم اليابانية 7%.

وذكر "ماساتاكا ميازونو" رئيس الصندوق في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو: على الرغم من بيئة السوق المتقلبة للغاية في العام المالي، ولكن بفضل تأثير التنويع في محفظتنا فقد حققنا عائدًا.