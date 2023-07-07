بلغت مبيعات المنازل الفاخرة في إمارة دبي نحو 11.39 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.



ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك نقلته صحيفة الخليج، ارتفع عدد مبيعات المنازل الفاخرة بقيمة 10 ملايين دولار في دبي إلى 176 منزلاً خلال النصف الأول من 2023.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الملحوظ لحجم مبيعات الوحدات السكنية الفاخرة، ساهم في زيادة معدل التغير السنوي في أسعار الشقق والفلل في الإمارة إلى 15% و46% على التوالي حتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس البحوث في الشرق الأوسط، أن سوق المنازل الفاخرة في دبي يجذب انتباه الأثرياء من جميع أنحاء العالم، ويتجلى ذلك في القيمة البالغة 3.1 مليار دولار من المنازل التي تم بيعها في هذه الفئة الحصرية حتى الآن هذا العام.

وأضاف أنه بفضل بيع 176 منزلاً بقيمة 10 ملايين دولار في النصف الأول من عام 2023، حققت المدينة 79% من إجمالي عدد الوحدات السكنية بقيمة 10 ملايين دولار التي تم بيعها في عام 2022.

وأشار إلى تصدر دبي بـ 92 صفقة لتصبح أكثر الأسواق نشاطاً ضمن فئة المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2023، متفوقة على هونغ كونغ ونيويورك.

وبحسب تقرير نايت فرانك، فإن أحياء المدينة الرئيسية في نخلة جميرا، إمارات هيلز، وجزيرة جميرا باي لا تزال تهيمن على المبيعات، حيث تمثل 63% من إجمالي مبيعات المنازل، التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار في الربع الثاني.

وبلغ السعر المتوسط للمبيعات في الربع الثاني 16.5 مليون دولار لجميع المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، ويتوقع أن تصبح أحياء أخرى مثل مجمع جميرا للغولف، البراري، تلال الغاف، وجزر جميرا مؤهلة قريباً كأحياء رئيسية وتظل على قائمة المراقبة الرئيسية لشركة نايت فرانك.