لقد أضحى التسويق الرقمي استراتيجية هامة من أجل البقاء في الصدارة. إذ تساعد استراتيجيات التسويق الرقمي المسوقين في تحديد الأهداف، واستهداف الجمهور، وتطوير خطة تسويق رقمية تصل إلى هذا الجمهور بشكل أفضل.

توفر هذه الاستراتيجيات التوجيه اللازم للحملة التسويقية أو البرنامج المحدد وإطار عمل لتقييم النتائج.

لذا إذا لم تتمكن شركتك من انتهاج استراتيجية تسويق رقمية وتنفيذها في سوق عالمي ومتطور بشكل متزايد عبر الإنترنت، فلن تتمكن ببساطة من المنافسة.

لمساعدتك على مواءمة تسويق علامتك التجارية مع التغييرات المستقبلية والبقاء في الطليعة، قمنا بالبحث في اتجاهات عام 2023 التي ستؤثر بشكل أكبر على التسويق الرقمي.

المطلوب لتعزيز قيمة علامتك التجارية

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

- لم يعد التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد خيار بل أصبح ضرورة مُلحة، بعد أن غيرت تلك المنصات مفهوم التسويق تغييرًا جذريًا.

- وانصرف انتباه المسوقين عن إعلانات الجرائد والإذاعة والتلفزيون واللافتات الضخمة في الشوارع إلى التسويق الرقمي عبر الفيسبوك، وتويتر، والإنستغرام، وغيرها.

- يمكن أن تكون مواقع التواصل الاجتماعي طريقة رائعة لمساعدتك في الاتصال بعملائك، والتسويق لمنتجاتك والتفاعل بشكل أفضل.

- ولكن يجب أن تضع في الحسبان أن تقوم بالعملية بشكل صحيح بعيدًا عن فكرة أنك يجب أن توجد على تلك الشبكات من أجل الوجود وحسب.

- صمم استراتيجية تسويق مؤثرة. وقم باختيار المؤثرين المناسبين للارتقاء بمصداقية علامتك التجارية، وزيادة مبيعاتك على المدى الطويل.

أتمتة التسويق

- توفر أتمتة التسويق إمكانية تنفيذ استراتيجية التسويق الرقمي دون الحاجة إلى تنفيذ كل خطوة يدويًا.

- بالإضافة إلى توفير الوقت، فهذا يساعدك في الحصول على القيمة من بيانات عملائك من خلال توفير رؤى تعتمد على البيانات فيما يريده العملاء ويحتاجونه.

- وبفضل هذه الرؤى، أصبح من الأسهل إنشاء وإطلاق حملات مستهدفة وذات طابع شخصي مصممة خصيصًا لتناسب كافة الاهتمامات والتطلعات.

الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء المحتوى

- إن قدرات الذكاء الاصطناعي أصبحت هائلة في وقتنا الحالي، فقد أصبح بإمكانه مجاراة البشر في تأدية بعض الوظائف والمهمات التي كانت في السابق تُعد أمراً يستحيل على غير المتخصصين عمله.

- باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدواته مثل تقنية جي بي تي 3 (GPT-3)، والتي ستسهل عليك عملية الكتابة بشكل كبير جداً، كما أنها ترفع من جودة محتواك وتسمح لك بزيادة عدد مقالاتك أو أعمالك وتعطيك الأفضلية على من لا يمتلك الخبرة في استخدام هذه التقنية.

التسويق بالفيديو

- في حين أن التسويق بالفيديو ليس مفهومًا جديدًا، فإن كيفية قيام فريق التسويق ببناء استراتيجيته تتغير دائمًا.

- بفضل شعبية وسائل التواصل الاجتماعي، تتطلع فرق التسويق والمسوقين المستقلين إلى تحويل جهود تسويق الفيديو لزيادة المشاركة الشاملة على كل من منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم.

- تتضمن بعض اتجاهات تسويق الفيديو التي يجب أن تستفيد منها في عام 2023 ما يلي:

- فيديو البحث الأمثل

- فيديو مباشر

- الواقع الافتراضي والواقع المعزز

- مدونات الفيديو وقصص وسائل التواصل الاجتماعي

- مقاطع فيديو صامتة

- لا شّك أن الفيديو المنفذ باحترافية يُدر أرباحًا كبيرة لأنه يمكنك إطلاقه عبر قنوات متعددة دون إعادة إنتاجه من البداية.

التسويق عبر الجوال أولاً

- لا شّك أن التسويق عبر الهاتف أصبح أهم صور التسويق الرقمي في الوقت الحالي، إذ إن أغلب الناس تتفقد هاتفها في اليوم أكثر من 150 مرة، وتقضي عليه متوسط 7 ساعات يومياً.

- كما شكلت الأجهزة المحمولة 58.99% من حركة مرور مواقع الويب العالمية في الربع الثاني من عام 2022، ومن المرجح أن تزيد هذه النسبة في عام 2023 وما بعده.

- يتطلب منك نهج التسويق الذي يركز على الجوّال تخصيص موقع الويب والمحتوى التسويقي الخاص بك بدقة لمستخدمي الهاتف المحمول حتى يتمكنوا من استهلاك رسالة تسويق علامتك التجارية والتفاعل معها دون عناء.

- لتنفيذ التسويق عبر الأجهزة المحمولة بشكل فعال، ضع في اعتبارك أفضل

الممارسات التالية لعام 2023:

- استخدم الرسائل المستهدفة

-استخدم روبوتات المحادثة لتعزيز التخصيص

-أنشئ محتوى ملائمًا وحصريًا مناسبًا للجوّال

-استفد من الرسائل القصيرة والرسائل داخل التطبيق

- استخدم تسويق الاستهداف الجغرافي ورموز QR والإشعارات الفورية لإبراز التسويق على الهاتف المحمول أولاً.

- يجب عليك تبني طرق جديدة لتصميم ونشر المحتوى التسويقي عبر الهاتف المحمول وتحسين واجهة متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك لدعم التجارة عبر الهاتف المحمول والنهوض بها.