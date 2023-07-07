مفرح الشمري

بعد صراع مع المرض ، انتقلت الى رحمة الله الفنانة القديرة أمل عباس عن عمر يناهز 63 عاما.

الراحلة أمل عباس بدأت حياتها الفنية في الكويت عام 1984 في "أوبريت سندريلا". بعدها قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، وشاركت في العديد من الأعمال مثل حكايات من التراث الشعبي ورقية وسبيكة وزوجة بالكمبيوتر وزوجة تحت التمرين وسيدي الرجل لا والطماعون وللحياة بقية وغيرها من الاعمال بالإضافة إلى العديد من المسرحيات الكوميدية .

وكانت مشاركتها في مسلسل "الحيالة" في دور حكيمة إلى جانب الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا والفنان الراحل خالد النفيسي أحد أهم المحطات في حياتها الفنية.

وتوقفت عن العمل في عام 2017 بعد تعرضها لوعكة صحية، حيث إنها كانت تعاني من مرض خطير بالقلب وتكفلت المطربة الإماراتية احلام بمصاريفها حيث اجرت عملية بالهند ثم عادت للكويت على كرسي متحرك نظرا لخطورة العملية .