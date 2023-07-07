قتل فلسطينيان وجرح ثلاثة آخرون في نابلس الجمعة برصاص الجيش إسرائيلي خلال عملية اقتحام للمدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.

وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية عن شهيدين وثلاث إصابات جراء عدوان الاحتلال على نابلس، موضحة أن «الشهيدين هما خيري محمد سري شاهين (34 عاما) وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاما)».

وبحسب فرانس برس، شوهد جثمان أحد القتيلين في مستشفى بالمدينة.

ونعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الشهيدين المقاتلين حمزة مقبول وخيري شاهين منفذا عملية جبل جرزيم قرب نابلس الأربعاء، مهددة «برد قادم ولن يتأخر».

وكان شهود عيان ذكروا لوكالة فرانس برس، ان «قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح الجمعة حارة الحبلة في المنطقة الشرقية من بلدة نابلس القديمة، وقامت بمحاصرة ديوان منزل كبير يستخدم في المناسبات الاجتماعية يعود لعائلة مقبول».

وأضاف الشهود أن «جنود الاحتلال قاموا بالمناداة على من بداخل المنزل لتسليم أنفسهم».

وتابعوا أنهم «سمعوا أصوات إطلاق نار كثيف ثم اقتحم عشرات الجنود المنزل وتواصل إطلاق النار»، مشيرين إلى أن الجيش «انسحب بعد نحو نصف ساعة وعندها عثر المواطنون الذين وصلوا إلى الموقع على جثتي الشهيدين (...) فوق سطح المنزل».

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل الفلسطينيين «إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن».

وقال الجيش إن «عملية استباقية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية جرت في مدينة نابلس».

وزعم الجيش أن القوات الاسرائيلية «حاولت اعتقال خيري شاهين وحمزة مقبول من سكان نابلس للاشتباه في تنفيذهما عملية إطلاق نار باتجاه سيارة شرطة عند مستوطنة هار براخاه في الخامس من يوليو 2023».

وتابع: «جرى تبادل إطلاق نار وقتلا»، مشيرا إلى أنه «صودرت أسلحتهم ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوفنا».

وأكدت كتائب أبو علي مصطفى، أن «الرد على استشهاد الرفيقين وكل جرائم العدو في جنين المقاومة والصمود وجرائم العدو اليومية في كل مدينة وقرية ومخيم على مساحة فلسطين قادم ولن يتأخر».