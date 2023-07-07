«التجارة» تحرر 35 محضر ضبط بمحلات تجارية في يوم واحد

عاطف رمضان

أسفرت جولات تفتيشية قام بها فريق من المفتشين في وزارة التجارة والصناعة امس الخميس على محلات تجارية في عدد من محافظات الكويت عن تحرير 35 محضر ضبط لمخالفات متنوعة قامت بها بعض المحلات التجارية.

وفي التفاصيل، قام فريق من المفتشين في طوارئ الصديق بجولاته التفتيشية اليومية على المحلات التجارية بمنطقة السالمية، وتم تحرير 13 محضر ضبط مخالفة.

من جهة أخرى، قام فريق المفتشين بمركز مراقبة الجهراء بجولات تفتيشية على المحلات التجارية بالمحافظة وحرر 10 محاضر ضبط مخالفة.

‏وفي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، تمكن فريق طوارئ الكوت من تحرير 12 محضر ضبط مخالفة.

وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان فريق الطوارئ لدى الوزارة يقوم بجولات تفتيشية مستمرة على الأسواق في جميع محافظات الكويت لمراقبة هذه الأسواق وضبط المخالفين، مشيرة الى ان من مهام فرق الطوارئ استلام شكاوى المستهلكين إضافة الى مراقبة الأسواق.

وتستلم فرق الطوارئ شكاوى المستهلكين الشكاوى والملاحظات من خلال رقم الواتساب 55135135، والموقع الإلكتروني للوزارة وعبر «تويتر» و«انستغرام».

ويتم التعامل مع تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها عبر إعداد محاضر ضبط لها ويتم تحويلها الى النيابة التجارية.