بشرى شعبان

«نحو مجتمع آمن بعيدا عن المخدرات» عنوان الملتقى العلمي الاجتماعي الأول الذي تنظمه إدارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتزامن مع اليوم العالمي للمخدرات، وذلك تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، وذلك يوم الأحد المقبل في المكتبة الوطنية، وبمشاركة العديد من الجهات منها:

٭ وزارة الشؤون ـ ادارة رعاية الاحداث.

٭ وزارة العدل ـ نيابة الاحداث.

٭ وزارة الداخلية ـ الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

٭ جمعية بشائر الخير.

٭ جامعة الكويت ـ كلية العلوم الاجتماعية.

٭ المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات (غراس).

٭ وزارة التربية ـ ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية باحث في مجال المخدرات.

ويتضمن الملتقى ايضا تنظيم ورشتي عمل الأولى حول الاساليب والمعايير الحديثة للوقاية من المخدرات، والثانية حول الادمان من الجانب النفسي.