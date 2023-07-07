رغم تراجع الأعمال الحربية منذ سنوات، إلا أن تداعياتها مضافة إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة يوما بعد يوم، تسببت في ظاهرة هجرة الشباب بحثا عن حياة افضل تاركين خلفهم في كثير من الأحيان ذويهم دون أن يجدوا من يرعاهم، الأمر الذي أدى بدوره إلى تفشي ظاهرة مجالسة المسنين والاهتمام بهم لتكون مهنة لكثير من النساء تؤمن لهن دخلا شهريا كما أصبح لهذه المهنة مكاتب خاصة تقوم بالوساطة أوبالتشغيل.

تقول إحدى جليسات المسنين، في تصريحات لموقع «أثر»: أعتني بسيدة هاجر أولادها خلال سنوات الحرب وأقوم برعايتها في منزلها وأهتم بصحتها وطعامها وتأمين احتياجاتها وفي بعض الأيام أنام بمنزلها وفي أيام أخرى أبقى للمساء فقط، مشيرة إلى أن الاهتمام بالمسنين عمل جيد ويؤمن لها دخلا ماديا جيدا، كما أنه يعطيها «الأجر والثواب»، على حد قولها.

وترى أخرى أن الاهتمام بالمسنين وإن كان عملا جيدا إلا أنه يتخلله الكثير من الصعوبات مثل الابتعاد عن الأسرة، خاصة أنها تعمل لدى سيدة على مدار الـ 24 ساعة وتعطل يوم واحد في الأسبوع وأحيانا من دون عطلة أسبوعية، إضافة إلى أن كبار السن يحتاجون لعناية وطريقة خاصة في التعامل معهم وغالبا هم كالأطفال الصغار.

وتؤكد ثالثة أن ظروف الحياة أجبرتها على هذا العمل بعد وفاة زوجها حيث تؤمن لها هذه المهنة دخلا شهريا لا يقل عن 500 ألف ليرة، مضيفة: أعتني بسيدة خلال ساعات النهار وأقوم بتأمين احتياجاتها وتنظيف المنزل والطبخ، مشيرة إلى أن الاهتمام بشخص واحد ليس أمرا صعبا خاصة إذا فهم طريقة تفكيره.

وينقل التقرير عن أحد مكاتب الوساطة في حلب، أن الجليسة المقيمة لمدة 3 أشهر تكون أجرتها 500 ألف ليرة بالشهر بعمل 24 ساعة مع يوم عطلة أسبوعي وعمولة للمكتب 500 ألف ليرة عن العقد مع كفالة الجليسة وتأمين بديل عنها وتجديد العقد، أما عقد 6 أشهر فعمولته 800 ألف مع الشروط نفسها.

أما ما يتعلق بجليسات ضمن دوام يومي مدته 7 ساعات تنطبق ذات الشروط على العقد مع اختلاف الأجر الشهري الذي يصل إلى 400 ألف ليرة شهريا، بحسب المصدر نفسه.