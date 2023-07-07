كشف موقع «سيرياستيبس» الموالي أن البيانات الرسمية تشير إلى أن 35000 ممرضة وممرض من أصحاب الكفاءات استقالوا وهاجروا من سورية خلال السنوات الخمس الأخيرة من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى تداعيات سلبية على القطاع الصحي كانخفاض العناية التمريضية وزيادة الفاتورة الاستشفائية نتيجة زيادة الضغط على الممرضات والممرضين الموجودين.

وأضاف الموقع، الذي لم يكشف عن مصدر بياناته السابقة، انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة في أبريل 2022 والتي اقترحت زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% للحد من هجرة العاملين، إلا أن هذا الاقتراح يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء الذي لم يبت به إلى الآن.

كما طالبت اللجنة بتطبيق قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 أي السنة بسنة ونصف والشامل للممرضين الذين يتعاملون مع الدماء والمفرزات والأوبئة والأشعة، وكذلك شمولهم بالوجبة الغذائية وتعويض بدل العطل والأعياد وبدل التنقل وتعويض الاختصاص.