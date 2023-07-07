أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أكثر من مليون سوري عادوا إلى سورية «عودة طوعية»، منهم نحو 470 ألفا في إدلب.

وذكر مستشار الصحافة والعلاقات العامة في الوزارة زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحافي عقده، أن أنشطة المساعدات الإنسانية ودعم البنية التحتية من أجل تطبيع الحياة في سورية، تجري بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العاملة ذات الصلة، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية.

وأوضح أن من عادوا من السوريين كانت عودتهم «طوعية وآمنة وباحترام» إلى منازلهم وأراضيهم.

وقال «نحن مستمرون في العمل على ضمان الاستقرار في سورية بأسرع وقت ممكن، وإعادة السوريين إلى بيئة آمنة».

وفي 26 من يونيو الماضي، نشرت صحيفة «يني شفق» التركية المقربة من الحكومة، ما قالت إنه أربعة شروط تركية لتطبيع العلاقات مع دمشق، تتجلى بالتوصل إلى تعديل دستوري، وانتخابات نزيهة في سورية، وعودة مشرفة وآمنة للاجئين السوريين، والتعاون في مسألة «مكافحة الإرهاب»، وتحديدا فيما يتعلق بحزب «العمال الكردستاني» (ترى أنقرة أن قوات سوريا الديموقراطية، شمال شرقي سوريا، تشكل امتداده في سورية).

في السياق نفسه، جرت الإشارة إلى أن تركيا تريد تقدما في العملية السياسية في سورية بطريقة صحيحة، عبر صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات عامة، بمشاركة جميع السوريين في العالم، وإقامة حكومة شرعية وفق هذه الانتخابات، بالإضافة إلى طمأنة العائدين إلى بلادهم.

ومن الصيغ المطروحة لعودة اللاجئين، الاحتفاظ بهم أولا في مناطق «آمنة»، ثم يمكن العودة إلى المدن التي اعتادوا العيش فيها، وهي مسألة تتطلب وفق وجهة نظر أنقرة التزاما مكتوبا من قبل دمشق، يتضمن هذه الصيغة لعودة اللاجئين.

ومنذ مايو 2022 تسعى تركيا منذ أيار 2022 للدفع بمشروع «العودة الطوعية» للاجئين السوريين إلى سورية، بعد تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضمنت حديثا عن إقامة منازل وتأمين مأوى وسبل حياة في المناطق التي يعود إليها اللاجئون في شمال غربي سورية.