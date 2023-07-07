وسط استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه لا إرادة سياسية لطرفي الصراع في السودان.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية هالة غريط في تصريحات لـ «العربية ـ الحدث» الجمعة إن «الديبلوماسية هو الحل في السودان وليس القتال».

وأضافت «نعمل مع السعودية والاتحادين الإفريقي والأوروبي للحل بالسودان».

ميدانيا، أفادت شهود عيان بأن قوات الدعم السريع هاجمت مدينة بارا في ولاية شمال كردفان الجمعة حيث ارتكبت أعمال «سلب ونهب» للبنوك والمنشآت الحكومية.

وأفاد سكان من بارا التي تبعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة الأبيض عاصمة الولاية، وكالة «فرانس برس» بأن «(قوات) الدعم السريع تهاجم مدينة بارا وتهاجم البنوك والمنشآت الحكومية».

وقال عبد المحسن إبراهيم أحد سكان المدينة «نحن في رعب من إطلاق نار وأعمال سلب ونهب وليس هناك جيش أو شرطة».

وتابع بصوت ينم عن شعوره بالاحباط «حتى لو حاول الجيش الوصول من (مدينة) الأبيض فسيكون الأمر صعبا، لأن قوات الدعم باتت تسيطر على طريق بارا ـ الأبيض».

وكانت منظمات حقوقية وانسانية وثقت، حسب شهادات من سكان سواء في بارا أو في إقليم دارفور، جرائم قالت إن عناصر الدعم السريع ارتكبوها مثل السرقة والنهب والعنف الجنسي.

وترجع الأهمية الاستراتيجية لمدينة الأبيض إلى تواجد العديد من مستودعات تخزين المواد الغذائية والمساعدات الطبية لمنظمات الاغاثة لاسيما تلك التابعة للأمم المتحدة، فضلا عن مطار المدينة الذي يكتسب أهمية لوجستية.