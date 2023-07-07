بيروت ـ خلدون قواص

فوجئ المصلون في مسجد عكاشة في بلدة بر إلياس (البقاع) برجل مسلح يطلق النار عليهم أثناء خروجهم من المسجد بعد أدائهم صلاة الجمعة ظهر امس.

وقال شهود عيان ان مطلق النار إبراهيم أمين عيتاني (62 سنة) فاجأ المصلين خلال خروجه من المسجد بوابل من رصاص سلاحه الحربي، موقعا قتيلا يدعى علي شبلي، وهو من المنظورين في البلدة، إضافة إلى خمسة جرحى، في حين وصلت دورية من الجيش وتعاملت معه بالمثل وأردته قتيلا. وتبين ان إبراهيم عيتاني من بيروت، ويقيم في حاوية معدنية قرب مسجد بر الياس، ويبدو انه انزعج ‏من الأصوات الصادرة عن المسجد فانتظر خروج المصلين ليتصدى لهم بسلاحه الحربي.

وقالت مصادر ان إبراهيم عيتاني يعاني من وضع نفسي غير مستقر.