محمد راتب

بدأت سلال الميد تضع رحالها في سوق السمك بعد طول غياب وانتظار لفتح الباب أمام السماح بصيده، حيث رصدت «الأنباء» أول 50 سلة في السوق لموسم 2023، وسط إقبال كبير من قبل عشاق «الميد» الذين حضروا المزاد للحصول على السمك بسعر بدأ من 85 ليصل إلى 92 دينارا للسلة الواحدة بحسب حجم السمكة.

«الأنباء» رصدت حركة نزول الميد إلى سوق السمك في شرق، والتي تغيرت الحركة فيه بشكل ملحوظ بعد فترة من الركود وضعف الإقبال بسبب موسم الأضاحي الذي انعكس سلبا على السمك، في حين كان السوق اليوم الجمعة أشبه بخلية نحل، فالكل يتسابق للحصول على السلال والظفر بها.

وقد قامت إدارة السوق والجهات المعنية بتنظيم المزاد وفق المتعارف عليه، وسط ازدحام من قبل المستهلكين والشركات والمطاعم والفنادق للحصول على الكميات التي تم تنزيلها والتي تعد جيدة، مع توقعات بتحسن الصيد خلال الأيام المقبلة وتغير في الأسعار.