جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبة حلفائه بدعمه بأسلحة متطورة، وسط جدل بشأن تزويد كييڤ بالذخائر العنقودية، في حين أعلنت الرئاسة الروسية أن التسوية السياسية في أوكرانيا غير ممكنة حاليا، وأنها لا ترى آفاقا لذلك.

وقال الرئيس الأوكراني إن قوات بلاده لن تستطيع تنفيذ هجومها المضاد من دون أسلحة هجومية متطورة، تتضمن صواريخ بعيدة المدى.

وأضاف زيلينسكي ـ في تصريحات له في العاصمة التشيكية براغ ـ أنه يجب الإسراع في ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ودعا الرئيس الأوكراني قادة الحلف إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو منح العضوية لكييڤ في قمة الأسبوع المقبل، وقال إن بلاده بحاجة إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد التصريح العام الذي حصلت عليه قبل أكثر من 10 سنوات بأن باب الحلف «مفتوح» أمامها.

من جانبه، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا إن مستقبل أوكرانيا هو في الاتحاد الأوروبي و«الناتو»، مضيفا أنه يتوقع أن يدعم الشركاء في الحلف انضمام كييڤ إليه.

كما أعلن فيالا أن بلاده ستزود أوكرانيا بمروحيات مقاتلة، وستدرب طياريها على طائرات «إف-16» أميركية الصنع لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية.

وقال إن «التشيك ستقدم المزيد من المروحيات القتالية ومئات آلاف قطع الذخيرة من العيار الثقيل».

ونقلت وسائل إعلام أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأميركية حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، وقالت إن «الپنتاغون» يعتزم تزويد أوكرانيا بكمية وافرة من القنابل العنقودية.

وأكد المتحدث باسم «الپنتاغون» العميد باتريك رايدر أنه إذا تقرر تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، فإن «الپنتاغون» سيحرص على تزويدها بأنواع تتسم بنسب فشل منخفضة، مشيرا إلى أن الذخائر العنقودية ستكون مفيدة في أي نوع من العمليات الهجومية.

لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أعلنت الجمعة معارضة بلادها إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا، وقالت للصحافيين في مؤتمر للمناخ في ڤيينا «تابعت التقارير الإعلامية. بالنسبة لنا كدولة طرف في اتفاقية أوسلو، فالاتفاقية تنطبق في هذه الحالة».

وهي تشير بذلك إلى اتفاقية الذخائر العنقودية التي أتيحت للتوقيع عليها في العاصمة النرويجية عام 2008، وتحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية.

في المقابل، اعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيكون خطوة أخرى نحو التصعيد.

في سياق متصل، وافق مفاوضون من الاتحاد الأوروبي على خطة بقيمة 500 مليون يورو، لتعزيز إنتاج الذخيرة دعما لأوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن مفاوضي الاتحاد الأوروبي اتفقوا على الخطة لتعزيز إمدادات الذخيرة والصواريخ الطويلة الأجل إلى أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين الجمعة إن التسوية السياسية والديبلوماسية في أوكرانيا غير ممكنة حاليا، بسبب عدم رغبة كييڤ وواشنطن في ذلك، بحسب قوله.

وأشار الناطق باسم الكرملين إلى أن موسكو لم تغلق الباب أمام عملية التفاوض، لكنها لا ترى أي آفاق لها حتى الآن.