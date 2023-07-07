محمد الجلاهمة - منصور السلطان

‏تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الفلبين بدولة الكويت من ضبط ( 33 شخصاً ) من الجنسية الفلبينية يقومون بتزوير المستندات الرسمية لأبناء جلدتهم وتقديمها للجهات المختصة وهي عبارة عن ( شهادات دراسية - عقود زواج - شهادات رخص قيادة ) ،وتم تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

‏عقود الزواج الغرض منها:- نقل إقامتهم من عامل منزلي الى التحاق بعائل ومن ثم يتمكن من تحويل الإقامة الى احدى الشركات.

‏الشهادات الدراسية الغرض منها:- استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لدول أوروبية والتي تشترط ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة دراسية.

‏رخص القيادة الغرض منها:- تسهيل اجراءات الحصول على رخص القيادة في دولة الكويت والتي تتطلب تقديم شهادة رخص قيادة صادرة من دولة الشخص المتقدم بالمعاملة.

‏واكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه لا احد فوق القانون وسوف تتعامل بحزم مع كل ما هو مخالف للإجراءات والقوانين والأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام بالبلاد.

وفال البيان الصادر عن وزارة الداخلية ان الضبطية تأتي في اطار توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتصدي لكل تجاوز والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بالقانون .