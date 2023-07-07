ظاهر آلاف الباكستانيين الجمعة في أنحاء البلد تنديدا بحرق نسخة من المصحف في السويد وهو عمل أثار موجة غضب في العالم الإسلامي.

وجاءت التظاهرات تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى احتجاجات في أنحاء البلد بعد صلاة الجمعة، وحض على تخصيصي يوم للدفاع عن «قدسية القرآن».

كما دعت أحزاب أخرى أنصارها للتظاهر، من بينها حركة إنصاف المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأحرق محتجون الأعلام السويدية في عدة مناطق من بينها سوق سيتارا في إسلام آباد.

وهتف مئات المتظاهرين في السوق «القرآن خطنا الأحمر»، مطالبين بقطع العلاقات الديبلوماسية مع السويد وطرد سفيرها.

وداس البعض أعلاما سويدية كتب عليها «#قاطعوا_السويد» وصورة مشطوبة لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون.

وفي العاصمة الاقتصادية كراتشي، سار حوالي 3000 من مؤيدي حركة «لبيك باكستان» لأميال، وضرب بعضهم بالعصي دمى مغطاة بالعلم السويدي.

وقال الشيخ طاهر في خطبة بأحد مساجد إسلام آباد «يجب على العالم الإسلامي بأسره قطع العلاقات الديبلوماسية مع السويد وممارسة ضغوط اقتصادية على السويد بمقاطعة منتجاتها».

وأقر البرلمان الباكستاني الخميس قرارا يحض السويد على تقديم حارق المصحف للعدالة و«ضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل».

ونظم نحو مائتي تظاهرة في ولاية خيبر بختونخوا المحافظة (شمال غرب).

وقال الخطيب طيب قريشي أمام نحو ألف شخص في عاصمة الولاية بيشاور «ندعو المجتمع الدولي إلى الكف عن اضطهاد المسلمين من خلال سن تشريعات مناسبة، ووقف تدنيس الأديان والكتب المقدسة لكل دين».

وأضاف «لا يمكننا السماح لأي شخص بتدنيس القرآن الكريم تحت ستار قانون حرية التعبير».

وهتف المتظاهرون الذين أحرقوا العلم السويدي «أطردوا السفير السويدي» و«الموت للسويد»، حسب ما ذكر مراسل وكالة «فرانس برس» في المكان.

كما عبرت باكستان مرارا على الساحة الدولية عن قلقها إزاء ما تعتبره تصاعدا للإسلاموفوبيا في العالم.