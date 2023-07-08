فاز الشيخ د. طلال الفهد برئاسة المجلس الأولمبي الاسيوي للفترة 2023-2027، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في اجتماع الجمعية العمومية الـ42 للمجلس في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم.

وكانت المنافسة على رئاسة المجلس بين الشيخ د. طلال الفهد الذي حصل على 24 صوتا وأمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم الذي حصل على 20 صوتا.

وشغل الشيخ طلال (58 عاما) عدة مناصب سابقا أبرزها رئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد كرة القدم قبل أن يبتعد عن المشهد الرياضي في السنوات الأخيرة نظرا لظروف صحية،.

وبذلك يخلف الشيخ طلال الفهد في رئاسة المجلس الشيخ أحمد الفهد، الذي ترأس المجلس لأكثر من ثلاثة عقود، حيث تولى المنصب منذ يوليو 1991.

وحسب النظام الداخلي يشترط أن يحظى المرشح للرئاسة بدعم لجنتين أولمبيتين على الأقل، ويفوز بالرئاسة من يحصل على أغلبية أصوات اللجان الأولمبية القارية الـ45.