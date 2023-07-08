بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ان الخميس المقبل آخر يوم للتقديم على البعثات الخارجية، حيث بدأت استقبال الطلبات في 18 يونيو الماضي، وذلك وفق للشروط المعتمدة الآتية:



٭ أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

٭ أن يحمل المتقدم شهادة إثبات إعاقة حديثة صادرة عن الهيئة، وحددت الهيئة فئات الإعاقة كالآتي: إعاقة سمعية متوسطة، شديدة، إعاقة بصرية متوسطة، شديدة، إعاقة حركية متوسطة، شديدة، إعاقة جسدية متوسطة، شديدة، إعاقة تعليمية - صعوبات التعلم.

٭ أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة الكويتية بالنظام الموحد أو ما يعادلها بقسميها العلمي والأدبي.

٭ لا تتجاوز صلاحية الشهادة 3 أعوام دراسية من تاريخ التخرج للطلبة المتقدمين للتنافس على مقاعد خطة البعثات بالهيئة.

٭ يشترط للحاصلين على شهادة الثانوية الأجنبية من داخل أو خارج الكويت معادلتها من إدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم.

٭ ألا يقل سن المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد على 25 عند تقديم الطلب خلال فترة المحددة.

٭ ألا تقل نسبة الطالب عن 75% للقسمين العلمي والأدبي لجميع الإعاقات ماعدا صعوبات التعلم بنسبة 80% للقسمين العلمي والأدبي.

وأشارت الهيئة الى قبول شهادات خريجي عام 2020-2021 و2021-2022 و2022-2023، والا يكون الطالب مقيدا أو مسجلا في إحدى المؤسسات التعليمية أثناء تسجيله في البعثة، وألا يكون قد صدر قرار بإيفاده في بعثة دراسية داخلية أو خارجية أو قبل بمنحة دراسية وانتهت بالفصل أو الانسحاب بعد التحاقه بها، وألا يكون موظفا في أيه جهة أو مجازا دراسيا أو مبعوثا من جهة أخرى، وعليه تزيد الوزارة بما يثبت ذلك، مع الحضور شخصيا مع ولي الأمر.

الأوراق المطلوبة



٭ صورة شهادة إثبات الإعاقة حديثة صادرة عن الهيئة.

٭ نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

٭ نسخة مصدقة عن كشف تقدير الدرجات لمرحلة الثانوية العامة عن الأربع سنوات من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر باللغتين العربية والانجليزية.

٭ تقرير طبي أو اختبار ذكاء حديث -بعد القبول.

٭ نسخة عن اختبارات الآيلتز والتوفل- إن وجد.

٭ نسخة عن القبول الأكاديمي الذي حصل عليه المتقدم أو لمرحلة اللغة -أن وجد.

٭ نسخة عن البطاقة المدنية ونسخة عن جواز السفر ونسخة عن البطاقة المدنية لولي الأمر.



وأكدت الهيئة انه لن يتم استلام أي طلب بعد هذا التاريخ، ويتم تقديم جميع الطلبات لدى قطاع التعليم والتأهيل بمبنى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.