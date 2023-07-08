قتل شرطي إيراني في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية.



ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية عن نائب رئيس الشؤون الأمنية في المحافظة علي رضا مرحماتي قوله إن «أربعة مسلحين مجهولين هاجموا مركزا للشرطة في زاهدان» عاصمة سيستان بلوشستان. وأضاف أن الهجوم أسفر عن قتيل في صفوف الشرطة.



وأوضح مرحماتي أن المهاجمين استخدموا قنابل يدوية لتفجير بوابات مركز الشرطة وحدث تبادل لإطلاق النار.



بدوره، قال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن «الإرهابيين الأربعة» المتورطين في الهجوم قتلوا في الاشتباكات.