صدر مرسوم بشأن الحلول والإنابات الوزارية في الحكومة الجديدة.

وجاء في المرسوم:



مادة أولى



يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالاضافة الى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.

مادة ثانية



يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:



1 - يقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع أثناء غيابه.

2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أثناء غيابه.

3 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.

4 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أثناء غيابه.

5 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير المالية أثناء غيابه.

6 - يقوم وزير المالية بأعمال وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.

7 - يقوم وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بأعمال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.

8 - يقوم وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان بأعمال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.

9 - يقوم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.

10 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء غيابه.

11 - يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.

12 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بأعمال وزير الأشغال العامة أثناء غيابه.

13 - يقوم وزير التعليم بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه.

14 - يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير التعليم أثناء غيابه.

15 - يقوم وزير المالية بأعمال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب أثناء غيابه.

مادة ثالثة



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويبلغ الى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.