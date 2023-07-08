منصورالسلطان

تسبب حادث تصادم بين سيارتين وقع ظهر امس على جسر أمغرة باحتراق احداهما وتعطل حركة السير .



وكان بلاغ ورد ظهر امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم واحتراق سيارة على جسر أمغرة ، وعلى الفور توجه رجال الاطفاء والمرور والاسعاف لموقع الحادث حيث تبين ان سيارتين اصطدما في بعضهما مما تسبب باحتراق احداهما ، وقد تمكن السائقان من النجاة دون اصابات ، رجال الاطفاء استطاعوا اخماد النار التي اتت على السيارة بالكامل ، فيما باشر رجال المرور تسهيل حركة المرور بعد سحب السيارتين من على الطريق .