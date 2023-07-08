هنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أمس السبت الشيخ طلال الفهد بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي أن الشيخ طلال الخالد بعث ببرقية تهنئة إلى الشيخ طلال الفهد، أعرب فيها عن خالص التهاني مقرونة بأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي.



وقال الشيخ طلال الخالد «إن فوزكم بهذا المنصب الرياضي الدولي إنما جاء تقديرا لانجازاتكم ومسيرتكم الرياضية الحافلة».



ودعا المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة وأن يوفقه لخدمة الكويت الغالية ورفع رايتها في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.