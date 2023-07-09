أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال زيارتها لبكين أن الولايات المتحدة والصين يجب أن تتحاورا «بشكل مباشر» إذا كانت لديهما مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية وأن تتعاونا في مكافحة التغير المناخي. وقالت يلين خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني (هي ليفينغ) المسؤول عن الملفات الاقتصادية «عندما تكون لدينا مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية معينة، يجب أن ننقلها بشكل مباشر وسنفعل ذلك». وأضافت الوزيرة الأميركية في «دايويوتاي» مقر الضيافة التابع للحكومة الصينية في بكين أن «بلوغنا مستوى قياسي من التجارة في 2022 على الرغم من الخلافات الأخيرة يدل على أن هناك مجالا واسعا لشركاتنا للانخراط في التجارة والاستثمار». وتابعت بالقول انه يجب على الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، التنافس بنزاهة والتواصل على نحو مستمر لتجنب سوء التفاهم.



وردا على هذه التصريحات، صرح نائب رئيس الوزراء الصيني بأن بلاده تأسف «للحوادث غير المتوقعة» التي أضرت بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وقال «للأسف، بسبب بعض الحوادث غير المتوقعة مثل ذلك المتعلق بالمنطاد في فبراير الماضي، كان هناك بعض المشاكل في تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين» في قمة العام الماضي.