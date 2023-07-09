حوار: ناهد إمام



كشف د.وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع مكتب الوزير، عن أن الطرح القادم للإسكان منخفض التكاليف وطرح بيت الوطن للمغتربين، جار الخطوات التنفيذية والإعداد له، وسيتم خلال الأيام القادمة تحديد الموعد الخاص بذلك الطرح.



وقال د.وليد، في لقاء مع «أنباء مصرية»، إن المشروعات العمرانية المتكاملة والعمرانية ذات الأنشطة المختلطة، تعد من أهم الأنشطة الجاذبة للاستثمارات، وكذا نشاط المطور الصناعي في ضوء التيسيرات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء بذات الشأن.



وأوضح أنه برغم التحديات الكبرى التي تواجه السوق العقارية، إلا أنه سيشهد نموا كبيرا خلال الفترة الجارية، بالإضافة إلى أنه من أهم القطاعات الواعدة.. للمستثمر المحلي والمصري المغترب والأجنبي، مشيرا إلى استمرار الدولة في تقديم التيسيرات للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.



وقال وليد عباس: نظرا لأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أكبر منم عقاري بالمنطقة ويقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة، فقد قامت الوزارة بتنفيذ نماذج استرشادية للمواطنين من محطات الطاقة الشمسية، حيث تم إنشاء 21 محطة طاقة شمسية ساهمت في تخفيض 1500 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك لنحو 21 مدينة جديدة، منها المنيا الجديدة، الفيوم الجديدة، قنا الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، برج العرب، 15 مايو، الشيخ زايد، الصالحية الجديدة، طيبة، وأسيوط الجديدة، كما تم التوسع في إقامة 3 محطات طاقة شمسية تولد نحو 314 كيلوواط، لإنارة الطرق بمدن السادات وأكتوبر وطيبة.



وأوضح عباس أن الدولة تحرص على استمرار نمو القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر فرص عمل قوية، وذلك في إطار خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاستثمار والمستثمرين، والمحافظة على المنظومة الثلاثية بين الدولة والمطور العقاري والمواطن، مشيرا إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان قررت بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، إصدار مجموعة من القرارات القوية لمساعدة القطاع العقاري والمطورين العقاريين، في تجاوز الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار مواد البناء، مضيفا أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المطورين العقاريين، في ضوء التنسيقات التي تمت مع المستثمرين في الفترة الأخيرة، للحفاظ على الأسعار وقيمة الوحدات المباعة في الفترة السابقة.



وحول ذلك، واعتزام الهيئة إصدار قرار بوضع متوسط لسعر فائدة أقساط الأراضي المستحقة على المطورين لمدة 3 أشهر ماضية وقت سداد القسط، بدلا من احتساب سعر الفائدة بشكل يومي، قال معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد عدة تيسيرات، ومنها تخفيض وتثبيت نسبة الفائدة المحملة علي الأقساط لتكون 10% وذلك لمدة عامين، عوضا عن الفائدة المتغيرة والمعلنة لدى البنك المركزي. وأضاف د.وليد قائلا: «إن إطلاق الوزارة للبوابة الإلكترونية للفرص الاستثمارية، يساهم في خدمة المستثمرين خارج وداخل مصر، مما يعد إنجازا كبيرا ضمن أعمال التحول الرقمي والشمول المالي للدولة المصرية، وينعكس على المستثمر في سهولة استخدام التطبيق وتسهيل إجراءات حجز الفرص الاستثمارية في مختلف المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتيح لعدد أكبر من المستثمرين من خارج مصر وخاصة المصريين المغتربين، التقدم والحجز عبر الموقع الإلكتروني، وهي بوابة الفرص الاستثمارية، مما يعمل على جذب الاستثمارات».