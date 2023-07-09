القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي أن عدد من سجلوا من المصريين بالخارج، لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، هو ألف شخص من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج.



وقالت الوزيرة، في بيان امس، إن هذه النسخة هي الأكبر عددا على مستوى جميع نسخ المؤتمر الثلاث السابقة من حيث تسجيل حضور المصريين بالخارج، وهو ما يعكس وصول جهود الوزارة لهم في جميع دول العالم، ورغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنه فرصة لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم، مؤكدة الحرص على استيعاب أكبر عدد من الذين قاموا بالتسجيل تماشيا مع استيعاب قاعات المؤتمر. وأضافت أن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، معربة عن تطلعاتها لأن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعليا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر من وطنه الأم.



وأوضحت أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسع من نطاق مشاركة جميع المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات المهمة. وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن مؤتمر«المصريين في الخارج» بنسخته الرابعة سيناقش عددا من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي - المحور السياسي والتعليمي - المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة».