مبارك التنيب



تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي من اغلاق قضية سرقة 450 دينارا من نصف شاحنة «ثلاجة» تعود لشركة وباستخدام وافد مصري، وذلك بضبط شابين الأول 19 عاما والثاني من مواليد 1998 فيما لعبت كاميرات المراقبة دورا مهما في ضبط المتهمين، اذ تم تتبع اللصين حتى صعدا الى مركبة كانا قد وضعاها على مقربة من مكان السرقة ومن خلال لوحة المركبة التي كانا على متنها جرى ضبطهما.



وبحسب مصدر امني فإن وافدا مصريا من مواليد 1987 قال إن مركبة يعمل عليها وهي ثلاجة تعرضت للسرقة خلال توقفها في منطقة ميدان حولي حيث كان ينزل بضائع لأحد المحلات، وأن المسروقات عبارة عن 450 دينارا كانت داخل الدرج الأمامي للسيارة.



وأضاف المصدر: تمت إحالة ملف القضية إلى المباحث والذين استعانوا بكاميرات المراقبة وتحديد هوية المتهمين وهما شابان كويتيان حيث تم ضبطهما في منطقة القرين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما أنفقا المبلغ المذكور وتمت احالة المتهمين الى الاختصاص.