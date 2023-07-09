

مفرح الشمري

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وسط غياب زملائها في الوسط الفني في مقبرة الصليبخات وبعد صراع مع المرض، احتضن تراب الكويت عصر امس الاول «الجمعة» جثمان الفنانة الراحلة امل عباس الشهيرة بشخصية «حكيمة» التي جسدتها في مسلسل «الحيالة» الذي جمعها بالراحلين الفنان عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي وذلك عام 2003.



المشهد في المقبرة كان حزينا والذي زاده حزنا غياب زملاء «حكيمة» الفنانين الذين شاركتهم في العديد من الأعمال الفنية سواء مسرحية او تلفزيونية، ولم يحضر منهم الا الفنان محمد الحملي، الأمر الذي استغربه المعزون كثيرا، كما استغربوا عدم نعي وزارة الاعلام لها، ولكن يبدو أن من لا تكون لديهم حصة كافية من التواجد تحت الأضواء يغيب عنهم في وداعهم الأخير من كانوا في يوم من الأيام يدعون صداقتهم!



الراحلة «أم محمد» أمل عباس، بدأت مسيرتها في اوائل الثمانينيات وشاركت في العديد من الأعمال الكويتية الدرامية والمسرحية منذ دخولها المجال الفني وحتى إصابتها بالمرض، ومن هذه الأعمال:



في عام 1980، برنامج التوعية الصحي بعنوان «سلامتك»، وفي عام 1982 أدت دور الصحافية أمل في مسلسل «سيدي الرجل لا»، وفي عام 1984 ظهرت في تمثيلية «أوبريت سندريلا»، أما في العام التالي فقد ظهرت في عدد من الأعمال، منها دور فوزية في مسلسل «زوجة بالكمبيوتر»، وفي تمثيلية «نشمي»، والسهرة التلفزيونية «اللحظات المنسية: سارة»، وفي المسلسل الكوميدي «أبو صالح يريد حلا»، وفي عام 1986، شاركت البطولة في فيلم «عدنان»، كما ظهرت في مسرحية «باي باي عرب»، وفي عام 1987 ظهرت في مسرحية «شمس الشموس»، وفي مسلسل «على الدنيا السلام (مبروكة ومحظوظة)» بدور الممرضة هدى، وفي عام 1988، شاركت أمل البطولة مع عبدالعزيز النمش وعبدالله غلوم في مسرحية «المدرسة العجيبة» للمخرج عبد الأمير مطر، وبدور أم بهلول في مسلسل «مدينة الرياح»، وفي مسلسل «نصيب»، ومسرحية «النمر الوردي»، وفي عام 1989 شاركت البطولة بدور أم شيخة في تمثيلية «أوبريت بعد العسل»، كما ظهرت في مسلسل «الطماعون».



وفي بداية تسعينيات القرن الماضي، ظهرت الراحلة امل عباس في مسرحية «الكاشي ماشي»، وفي السهرة التلفزيونية «الحادث»، وفي مسرحية «بحيرة البجع»، ومسلسل «اللي ماله اول»، وفي عام 1995 شاركت في مسرحية «مصاص الدماء» بدور أم سالم، والسهرة التلفزيونية «الرجل والظل».



وفي عام 2016، ظهرت الراحلة بدور أم صالح في مسلسل «دكتوراه في الحب»، كما جسدت دور أم ليلى في مسلسل «حريم بو سلطان»، وفي عام 2017 ظهرت في مسلسلين ضيفة شرف في مسلسل «ليش يا جارة»، ومسلسل «بو طبيع»، كما أدت شخصية أم عدنان في مسلسل «اليوم الأسود»، أما في عام 2018 فقد ظهرت في مسلسل «أغراب».



رحم الله الفنانة القديرة أمل عباس وأسكنها فسيح جناته وألهم الله ذويها وأهلها الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).



رجاء البدر: فنانة لا تعوّض









عبرت مصممة الازياء الكويتية القديرة رجاء البدر عن حزنها لوفاة الفنانة القديرة امل عباس بعد مسيرة حافلة بالنجاحات سواء بالأعمال الدرامية أو المسرحية، واصفة رحيلها بالخسارة للوسط الفني ولكن لا مرد لقضاء الله.



وقالت البدر لـ «الأنباء» ان الراحلة امل عباس من الفنانات القريبات الى قلبها لإخلاصها في تأدية عملها بصدق وإحساس وهذا الأمر كون لها قاعدة جماهيرية تتابع اعمالها لأنها تؤديها بعفوية تامة ولا يصعب عليها اي شخصية يطلب منها ان تجسدها في التلفزيون او المسرح لأنها فنانة حقيقية ولا تعوض، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، وعزائي لأسرتها الكريمة.