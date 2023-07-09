محمود عيسى



ذكر تقرير صادر عن شركة ريبورت اوشين حول السوق العالمية لمحطات تخزين النفط ومشتقاته ان قيمة سوق محطات تخزين النفط العالمية بلغت 29.1 مليار دولار في عام 2021، وانه من المتوقع أن ينمو هذا السوق ليصل إلى 43.3 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال تسجيل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.1% خلال الفترة المتوقعة.

وتضمن التقرير تحليلا متعمقا للاتجاهات الإقليمية ونمو السوق في الشرق الأوسط وافريقيا وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، كما تناول بالبحث أيضا التحديات التي تؤثر سلبا على نمو صناعة تخزين النفط ويحدد الاستراتيجيات التي اعتمدتها الشركات خلال الفترة من 2023 إلى 2031.

وقالت صحيفة تايوان نيوز التي نشرت التقرير ان تخزين النفط هو عملية جمع المنتجات قبل إرسالها إلى محطات تكرير النفط ومنافذ البيع بالتجزئة، ويتم تجميع النفط في صهاريج تخزين هائلة لمزيد من المعالجة والتعبئة، وتعتبر عملية تخزين النفط إجراء قصير المدى يستخدم لنقل النفط الخام إلى المصافي.

وقال التقرير إن النطاق المتنامي لأنشطة تجارة النفط سيدفع بشكل أساسي نمو سوق محطات تخزين النفط لأنه يمثل جزءا مهما من المرافق التي تنتج البنزين وأصناف الوقود الاخرى.

وتتمتع هذه المحطات بأهمية كبيرة لأنها ضرورية في العمليات الدولية التي تشهدها تجارة النفط على مستوى العالم. ويعتبر تداول النفط والغاز على نطاق عالمي عاملا كبيرا من الجوانب المهمة في اقتصاد أي دولة بلا استثناء، والذي بدوره سيعزز نمو السوق العالمي طوال الفترة المتوقعة.



ويتم تشجيع المؤسسات والشركات على تحسين مخزوناتها ومنشآتها لتخزين كميات كبيرة من النفط في ظل زيادة إنتاج النفط العالمي. ونتيجة لذلك سترتفع عائدات محطات تخزين النفط. وبصرف النظر عن ذلك، ستسهم الاستثمارات المتزايدة في احتياطيات البترول الاستراتيجية في نمو سوق محطات تخزين النفط خلال فترة التوقعات.



ولكن التقرير أوضح ان التركيز المتزايد على استخدام الطاقة المتجددة كبديل لإنتاج الكهرباء سيكون احد القيود الرئيسية التي تكبح جماح نمو سوق محطات تخزين النفط خلال فترة الدراسة.



وأشار التقرير الى ان جائحة كورونا تسببت في حدوث أزمات اقتصادية أثرت سلبا على الطلب على محطات تخزين النفط. وعزا التقرير ذلك بشكل رئيسي إلى الإجراءات الصارمة التي وضعت لتقييد انتشار العدوى.

وعلاوة على ذلك، فإن قرارات حظر السفر إلى الخارج لفترة زمنية طويلة كانت لها آثار سلبية على قطاع محطات تخزين النفط، وادت بالتالي الى اعاقة سوق محطات تخزين النفط العالمية.



وتوقع التقرير ان يطلق سوق محطات تخزين النفط في آسيا والمحيط الهادئ العنان لإمكانات نمو هائلة بسبب النمو الديموغرافي وتزايد السكان السريع في الصين والهند.

وعلاوة على ذلك، فإن النفط الخام يوفر جزءا كبيرا من احتياجات تشغيل محطات توليد الكهرباء والطاقة في هذه الدول، مما يعزز نمو سوق محطات تخزين النفط.