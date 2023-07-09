طارق عرابي



أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) ثلاث منصات رقمية جديدة متطورة، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى ترقية تجربة عملائه من كل الشرائح، سواء على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، التجارية أو العقارية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي خاص أقيم بحضور مجموعة من قيادات وموظفي البنك من كل الإدارات، والذي تم خلاله الإعلان عن إطلاق منصة KIB Aqari العقارية، والتجديد الشامل للمنصة الرقمية للشركات، وتطبيق KIB موبايل بحلته الجديدة، حيث توفر المنصات الرقمية الثلاث الجديدة والمطورة مجموعة مبتكرة ومتكاملة من الحلول المصرفية، التي تمكن العملاء من إدارة معاملاتهم والتحكم بعملياتهم المالية إلكترونيا بشكل كامل، وذلك من خلال طرق آمنة وبخطوات بسيطة، ما يؤكد حرص KIB على مواصلة تنمية إمكاناته الرقمية ومواكبة أحدث الابتكارات وتطوراتها السريعة في عالم الأعمال والقطاع المصرفي، على حد السواء.



وفي هذا الخصوص، أعرب مدير عام إدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، محمد الشريف، عن فخره بهذا الإنجاز الذي تم إطلاقه من مصنع KIB الرقمي المخصص لتطوير خدمات مصرفية رقمية جديدة، مصممة بتقنيات حديثة وأنظمة مبتكرة ومتنوعة، تناسب متطلبات جميع شرائح العملاء الأفراد والشركات، على حد سواء، مشيرا إلى أن هذا الانجاز يعد نقطة تحول استراتيجية، وخطوة كبيرة إلى الأمام في عالم الخدمات المصرفية الرقمية، ويملؤنا الفخر بوصولنا إلى هذا النجاح الذي لطالما عملنا معا لتحقيقه، ونرى فيه دافعا للاستمرار في التقدم بعملياتنا التقنية ومواصلة الالتزام باستراتيجية KIB الرقمية.



وأضاف أن هذا الإنجاز جاء نتاج الجهد المشترك بين قطاعات وإدارات البنك المختلفة، وانطلاقا من خطة البنك الاستراتيجية للتحول الرقمي، من أجل توفير أفضل الحلول الرقمية لكل شرائح العملاء، كما تقدم بالشكر من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في البنك، للدعم الكبير والثقة التي حظي بها فريق العمل، ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المتميز.



من جهته، قال المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي: نفتخر بنجاح هذه المبادرة المصرفية الفريدة التي تعكس شعار KIB الأساسي، بنك للحياة، وحرصه الدائم على مواكبة أحدث التطورات والابتكارات في عالم الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة للعملاء الأفراد، وما تجسده من التزام مستمر باستراتيجية التحول الرقمي وتوفير تجربة مصرفية متميزة وشاملة.



وأضاف أن أولى هذه المنصات هو تطبيق KIB، والذي تمت إعادة إطلاقه ليوفر للعملاء الأفراد إمكانية التمتع بتجربة مصرفية استثنائية متطورة، من خلال الاطلاع بشكل شامل على تفاصيل التمويل وجدول الدفعات، وإدارة حساباتهم وبطاقاتهم واستثماراتهم في مكان واحد، إذ يعتبر التطبيق منصة رقمية تتيح للعميل الوصول إلى محفظته المالية واتخاذ قرارات أكثر ذكاء وسرعة، إضافة إلى الخدمات السريعة مثل التحويلات المصرفية وإنجاز المدفوعات وإدارة قائمة المستفيدين وفتح الحسابات والودائع بكل سهولة، ومن بين المزايا خدمة KIBPay التي يمكن للعملاء من خلالها طلب الدفعات المالية، إعادة تعبئة الحساب وتجزئة الفواتير بمنتهى السهولة، وبمجرد تسجيل العميل في المنصة يستطيع الاستفادة من أقوى برنامج مكافآت رقمي في الكويت لكسب النقاط مقابل العمليات المصرفية والتسوق، لاستبدالها بباقة واسعة من الإلكترونيات وقسائم الشراء وحجوزات التذاكر وغيرها.



بدوره، تحدث المدير العام للإدارة المصرفية التجارية، هشام المباركي عن المنصة الرقمية للشركات، قائلا: لقد كنا جميعا بانتظار هذه المناسبة التي نعتبرها نقلة نوعية في مجال الخدمات المصرفية التجارية، إذ ستسهم المنصة الرقمية للشركات، بعد إعادة إطلاقها، في توفير وقت العملاء وجهدهم عبر باقة متكاملة من الخدمات المبتكرة والمبسطة، كما أنها دليل واضح على اهتمام KIB الكبير بعملائه في قطاع الأعمال، وحرصه على توفير تجربة مصرفية متخصصة وفق أعلى معايير الأمان، الكفاءة والموثوقية، لما تمثله من سابقة في مجال تطوير الحلول المالية التي يقدمها البنك بهدف الارتقاء إلى مستويات جديدة، كما إنها تمهد الطريق أمام المزيد من الحلول المبتكرة التي من شأنها تحقيق توقعات عملائنا من الشركات ومواكبة متطلبات أعمالهم المتنامية.



وأوضح أن هذه المنصة من شأنها إتاحة الفرصة للشركات لإدارة كل العمليات المصرفية الخاصة بأعمالهم والتحكم بأدق التفاصيل المالية، بدءا بالقدرة على تخصيص النظام الأساسي للخدمات المصرفية للشركات واختيار باقة المزايا التي تناسبه بالتحديد، مرورا بتقديم الطلبات وإعادة توجيهها إلى الأشخاص المعنيين في المؤسسة من دون أي تأخير بهدف الحفاظ على سير العمليات بشكل أسرع، إضافة إلى لوحة تحكم POS التي توفر رؤية مركزية واطلاعا شاملا على البيانات الخاصة بإدارة الأموال عبر جميع أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشركة أو المؤسسة ووسائل الدفع التي تشمل ماستركارد وفيزا وكي-نت، وميزة حجب بيانات المبالغ المالية التي تضمن للعميل مستوى أكبر من الخصوصية والسرية والأمان المالي، ولوحة تتبع بيانات حسابات الأعمال بالإضافة إلى بوابة الرواتب المطورة والمبتكرة التي تعمل على تبسيط نظام الرواتب في المؤسسة أو الشركة.



فيما يتعلق بمنصة KIB Aqari الرقمية الجديدة كليا، قال المدير العام للإدارة العقارية، جاسم العبدالهادي إن KIB يثبت في كل مرحلة قدرته على تجاوز كل التوقعات، وها نحن اليوم أمام إنجاز شامل وغير مسبوق في عالم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، يؤكد ريادة KIB وثقافته الرامية إلى التقدم والمضي قدما نحو مستقبل التنمية المستدامة، إلى جانب مواكبة عصر السرعة بخطوات واثقة ومنهجية مدروسة وخطط واضحة ودقيقة،



لافتا إلى أن منصة KIB Aqari تعتبر وجهة واحدة لجميع الاحتياجات العقارية، إذ يمكن للعملاء التمتع بمجموعة واسعة من الخدمات والحلول العقارية الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها خدمة طلب التقييم العقاري التي يتم إطلاقها لأول مرة في الكويت رقميا، والتي تتيح لمستخدمي المنصة تتبع طلب التقييم العقاري والتحقق من صحة التقييمات باستخدام رمز QR.