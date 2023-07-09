في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أطلق بنك الخليج حملة «صيفك أوله نقاط وآخره كاش» لحاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، مما يتيح للعملاء تجميع المزيد من النقاط عن مشترياتهم ونفقاتهم خلال الصيف، داخل الكويت وخارجها، وكذلك الحصول على جوائز نقدية قيمة تصل إلى 20 ألف دينار.



وتتواصل الحملة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر المقبل، يتخللها 3 سحوبات لاختيار 50 فائزا، بجوائز تتوزع بواقع 20 ألف دينار لفائز واحد، في حين يحظى 25 فائزا بفرص للفوز بجائزة قيمتها 1000 دينار لكل منهم، فيما يحصل 24 فائزا على جائزة بقيمة 500 دينار لكل منهم.



وفرص الفوز متاحة أمام جميع عملاء بنك الخليج من حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع للأفراد، حيث يحصل كل عميل على فرصة واحدة لدخول السحب، مقابل كل 10 دنانير ينفقها داخل الكويت خلال فترة الحملة، ترتفع إلى 3 فرص لكل 10 دنانير ينفقها خارج الكويت.



ويحصل العميل على فرص مضاعفة للدخول في السحب عند الإنفاق من خلال المحافظ الرقمية Google Pay وApple Pay



وSamsung Pay، علما أن الحد الأدنى لإنفاق العميل خلال فترة الحملة لدخول السحب 100 دينار.



وبالتوازي مع الجوائز القيمة التي يحصل عليها العملاء سيواصلون جمع النقاط، ضمن أفضل برنامج أفضل وأسرع برنامج نقاط في الكويت، والتي يمكن استبدالها بتذاكر طيران مجانية، وإقامة فندقية وعروض السفر الخاصة.



وفي هذا الإطار، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: يحرص بنك الخليج على مكافأة عملائه وتلبية تطلعاتهم ومتطلباتهم، من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لهم، وتوفير تجربة عملاء متميزة.