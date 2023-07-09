أعلن بنك برقان عن تتويج الرابح المحظوظ في السحب نصف السنوي لحساب «كنز»، وذلك خلال حفل خاص بالمبنى الرئيسي للبنك. وقد تم الإعلان عن فوز طيب علي نزار حسين بجائزة نقدية قيمتها 500 ألف دينار، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة ومدقق خارجي وممثلي إدارة بنك برقان.



وقد صرح ناصر القيسي، رئيس مدراء الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: يسعدنا الإعلان اليوم عن اسم الفائز بالسحب النصف سنوي في العام الثاني لحساب كنز. وإذ نتقدم بالتهنئة إلى الفائز طيب علي نزار حسين، نود تذكير عملائنا بالفرص المقبلة والمتاحة أمامهم لربح جوائز نقدية قيمة في السحوبات المقبلة، وخاصة السحب السنوي الضخم الذي يوفر فرصة العمر ليصبح أي عميل لدينا مليونيرا.



وأضاف: كجزء من برنامجنا الشامل للمسؤولية الاجتماعية، نواصل جهودنا الهادفة إلى تعزيز ثقافة الادخار في الكويت، وذلك من خلال الإعلان بشكل دوري عن الفائزين في سحوبات حساب كنز، سواء الشهرية أو النصف سنوية أو السنوية، لنجدد دعوة كل العملاء وأفراد المجتمع للاستفادة من المزايا المتنوعة للتوفير والحصول على مكافآت مذهلة مقابل مدخراتهم في بنك برقان. ويعكس ذلك التزامنا بشعارنا الأساسي، «أنت دافعنا»، وسعينا المستمر إلى تجاوز توقعات العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية متطورة تناسب أسلوب حياتهم العصري وتلبي تطلعاتهم المالية.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان كان قد عمل على تجديد حساب «كنز» للسحوبات في وقت سابق من العام الحالي، وتخصيصه ليوفر سحوبات سنوية رئيسية وسحوبات شهرية منتظمة طوال العام. ويمكن لعملاء الحساب التمتع بمزايا متنوعة بدءا بالادخار وفرص الفوز في السحوبات، وصولا إلى الحصول على أساس مالي قوي يكون ضمانا لمستقبل مالي آمن.