لؤي مقامس: «الفوز» بحلته الجديدة يعكس التزامنا بإثراء تجربة عملائنا

جهير معرفي: الحساب يشهد نجاحاً متواصلاً منذ إطلاقه في أكتوبر 2021



يواصل البنك الأهلي الكويتي رحلته للارتقاء بتجربة عملائه المصرفية من خلال إعادة إطلاق حساب الفوز للجوائز بمميزات جديدة تحت شعار «زدنالك الفوز بسحوبات أكثر».



وتشمل هذه المميزات إعطاء العملاء فرصا أكبر للفوز بالإضافة الى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، كما تمت إضافة الجائزة ربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، فضلا عن الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.



ومن أجل التأهل والدخول في السحوبات، يتعين على العملاء ببساطة إيداع 100 دينار كويتي كحد أدنى في حساب الفوز الخاص بهم والاحتفاظ بالمبلغ قبل السحب، ومقابل كل 10 دنانير في الحساب سيتم منح العملاء فرصة ربح، وكلما ادخروا أكثر كلما زادت فرصتهم في الفوز.



وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: تعكس إعادة إطلاق حساب الفوز بحلته الجديدة التزام البنك المتواصل بإثراء تجربة عملائه وحرصه على تطوير منتجاته بشكل يواكب التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي على جميع المستويات.



وأضاف: البنك يعمل باستمرار على مكافأة عملائه تقديرا للثقة الكبيرة التي يولونها بالمنتجات والخدمات التي يوفرها لهم، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح حلول ومنتجات مصرفية جديدة تسهم في جذب عملاء جدد إلى صفوف البنك.



من جهتها، أعربت جهير معرفي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة، عن ارتياحها للمسار الناجح للحساب الذي يتمتع بقاعدة عملاء مخلصة ومتزايدة باستمرار، قائلة: نسعى في البنك الأهلي الكويتي إلى الرد بالمثل على الدعم الثابت لعملائنا الكرام، من خلال توفير فرص ربح أكثر جاذبية وجوائز نقدية أعلى قيمة، بحيث تعد جهودنا بمنزلة انعكاس لتقديرنا الكبير لهم.



وأكدت معرفي أن «الأهلي» يولي أهمية قصوى لتزويد العملاء بفرص ذات قيمة مضافة، وتابعت: بالنسبة لأولئك الذين لم يفتحوا حساب الفوز حتى الآن، فإن البنك الأهلي الكويتي يرحب بهم للانضمام إلى عائلته المتنامية من العملاء الراضين عن منتجاته، ومع إعادة إطلاق الحساب جنبا إلى جنب مع مجموعة المنتجات والخدمات الأخرى لدينا، سنواصل تجاوز توقعاتهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.



وأفادت بأنه منذ إطلاقه في السوق الكويتي خلال أكتوبر 2021، أسهم حساب الفوز للجوائز بتحقيق تغيير كبير في حياة العديد من العملاء الذين حققوا الاستقرار المالي من خلال الفوز بـ 10 آلاف دينار في السحوبات الأسبوعية، مشيرة إلى أنه متاح لجميع المقيمين في الكويت الذين يستوفون معايير التأهل للاستفادة من مميزاته، وقد حصد اهتماما واسعا، مع توفيره حوافز أكبر لإمكانية الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 5000 دينار شهريا لمدة 10 سنوات.



واختتمت معرفي تصريحها داعية العملاء إلى متابعة حسابات البنك الأهلي الكويتي على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل البقاء على اطلاع على أحدث الحملات التي يطلقها، والاستفادة من المميزات المتنوعة التي يوفرها لعملاء البنك على مدار العام.