أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوز يوسف ناصر عبدالوهاب المعيلي بمبلغ 250 ألف دينار في السحب ربع السنوي من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية، المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، وذلك التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وبهذه المناسبة، قدم رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار التهنئة للفائز، متمنيا له دوام التوفيق، وأعرب عن أمله في أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.



وأكد يار: «المتحد» حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، وشدد على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.